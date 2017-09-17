Валентина Матвиенко стала почетным гражданином столицы Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя Совета Федерации Российской Федерации Валентину Матвиенко, прибывшую в Ашхабад для участия в торжественной церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны отметили высокий уровень межгосударственного диалога и подчеркнули роль Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству в укреплении торгово-экономических связей.

Спикер Совета Федерации России высоко оценила миротворческую политику нейтрального Туркменистана, выступающего с международными инициативами, нацеленными на укрепление безопасности и стабильности в регионе. «Россия видит в Туркменистане надежного стратегического партнера, играющего огромную позитивную роль в обеспечении стабильности в Центральной Азии», – сказала Матвиенко.

Затем президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о присвоении Валентине Матвиенко звания «Почетный гражданин города Ашхабада» и вручил ей соответствующее удостоверение.

Глава государства отметил, что это почетное звание присваивается Валентине Матвиенко за особые заслуги в укреплении дружественных отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией, расширении политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя государствами.

Спикер Совета Федерации России поблагодарила главу государства за оказанную честь. «Я посещаю много стран и городов и хочу абсолютно искренне отметить, что Ашхабад – один из самых красивых, самых ухоженных, самых чистых городов мира», – сказала Валентина Матвиенко.

В завершение она под аплодисменты собравшихся вручила президенту Туркменистана памятный символический подарок – оливковую ветвь, которой в Древней Греции, где зародилось олимпийское движение, награждались победители состязаний.

Валентина Матвиенко пожелала Гурбангулы Бердымухамедову и всему народу страны новых побед и свершений.

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