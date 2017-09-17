В Олимпийском городке столицы Туркменистана начал работу медиацентр

В Олимпийском городке Ашхабада начал работать медиацентр V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Отсюда по всему миру будет распространяться информация о ходе спортивных соревнований Азиады-2017.

В торжественной церемонии старта работы медиацентра приняли участие организаторы игр и спортивные журналисты из разных стран, которые прибыли в Ашхабад для освещения состязаний.

Главный медиацентр – это четырехэтажный комплекс для вещателей и журналистов. Здесь созданы все возможности для их успешной и плодотворной работы.

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