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17.09.17 09:56

Президент Туркменистана встретился с президентом Пакистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном Хусейном, прибывшим в Ашхабад для участия в открытии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления туркмено-пакистанского сотрудничества. В числе наиболее перспективных сфер партнерства были названы торгово-экономическая, топливно-энергетическая, строительная и аграрная сферы. Стороны подчеркнули готовность успешно завершить начатое строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.

Главы государств также высказались за углубление традиционного взаимодействия в гуманитарной сфере. Особое внимание на встрече было уделено развитию партнерства по линиям культуры, спорта и туризма.

 

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