Президент Молдовы наградил главу Туркменистана высшей государственной наградой своей страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, прибывшим в Ашхабад для участия в торжествах в честь открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе встречи главы государств обсудили вопросы развития двусторонних отношений и отметили наличие благоприятных возможностей диверсификации торгово-экономического партнерства. Собеседники также высказались за укрепление отношений по линии культуры, науки, образования, туризма и спорта.

Затем состоялась торжественная церемония вручения туркменскому лидеру высшей государственная награды Молдовы – ордена Республики. Вручая награду, Игорь Додон от имени народа Молдовы выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за помощь в решении ряда социальных проблем.

Президент Туркменистана, принимая награду Молдовы, подчеркнул, что рассматривает ее как знак уважения и признательности народу Туркменистана за высокий уровень туркмено-молдавских отношений. Глава государства также выразил благодарность за предоставленную возможность построить детский сад «Достлук» («Дружба») в АТО Гагаузия и выразил уверенность в том, что дружба между двумя братскими народами будет развиваться и далее.

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