Президент Туркменистана встретился с главой Олимпийского совета Азии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял президента Олимпийского совета Азии (ОСА) шейха Ахмада Аль-Фахад Аль-Сабаха, прибывшего в Ашхабад для участия в торжественной церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Президент Туркменистана и глава ОСА обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в сфере спорта, отметив наличие широких перспектив в этой сфере. Главной темой беседы стали предстоящие соревнования, которые пройдут на аренах Олимпийского городка в туркменской столице.

По мнению гостя, продуманность и оснащенность спортивного комплекса окажут огромное влияние на достижения спортсменов. Гость также выразил уверенность, что Азиада-2017 станет ярким и запоминающимся событием в мировом спортивном календаре и внесет действенный вклад в дело популяризации спорта в региональном и глобальном измерениях.

© TURKMENISTAN.RU, 2017