Утверждена концепция развития цифровой образовательной системы Туркменистана

В Туркменистане утверждена концепция развития цифровой образовательной системы и план ее реализации. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ принят в целях совершенствования деятельности образовательных учреждений, широкого применения цифровых ресурсов, обогащения учебного процесса и обеспечения его соответствия мировым стандартам.

Как отмечалось на заседании, в рамках выполнения этого решения планируется создать Центр инновационной информации, подведомственный министерству образования Туркменистана. В обязанности центра будет входить комплексная разработка методов электронного обучения, включая цифровые учебники, пособия, видео- и аудиоматериалы, интерактивные и мультимедийные программы и т. п.

Здесь также будут изучаться мировые достижения в сфере науки и образования, будет создан каталог энциклопедий и словарей.

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