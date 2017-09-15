«Туркментелеком» стал официальным партнером V Азиатских игр

Государственная компания электросвязи «Туркментелеком» стала официальным партнером V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые стартуют в Ашхабаде 17 сентября.

«Туркментелеком» принимает самое активное участие в организации игр. Компания предоставляет ряд информационных и коммуникационных услуг, в том числе фиксированную и сотовую связь, систему информационной базы, интернет-доступ и передачу данных, Wi-Fi и сим-карты для мобильных телефонов.

Компания работает с более чем с 40 зарубежными операторами и компаниями связи, а также оказывает спонсорскую поддержку различным спортивным организациям и мероприятиям в Туркменистане.

© TURKMENISTAN.RU, 2017