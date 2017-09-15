В Туркменистане объявлен очередной призыв на срочную военную службу

Президент Туркменистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас из Вооруженных сил и других войск Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу.

Документ предписывает уволить в запас в октябре-декабре 2017 года из Вооруженных сил и других войск Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и выслуживших установленные законом сроки.

Указ также предписывает призвать на военную службу в октябре-декабре 2017 года граждан Туркменистана мужского пола, не имеющих права на отсрочку от призыва, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждан старшего возраста, потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу.

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