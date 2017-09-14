В столицу Туркменистана прибывают гости для участия в V Азиатских играх

В эти дни в Ашхабад начали прибывать зарубежные гости для участия в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые торжественно откроются 17 сентября этого года.

Новый международный аэропорт туркменской столицы принимает делегации из более чем 60 стран Азии и Океании – спортсменов, тренеров, представителей национальных олимпийских комитетов, СМИ, а также болельщиков. Организаторы игр постарались создать максимум удобств для гостей. Их размещают в Олимпийском городке Ашхабада, где созданы все условия для работы и отдыха членов делегаций.

Олимпийский городок включает в себя крытый велотрек, арены для боулинга, бадминтона, настольного тенниса, игровых видов спорта, гимнастики, всех видов борьбы, тяжелой атлетики, фехтования, бокса, медико-восстановительный центр, крытый плавательный бассейн, отели, пресс-центр и т.д. Всего около сорока объектов, которые связаны между собой монорельсовой дорогой.

Благодаря волонтерам, прошедшим специальную подготовку, гости быстро начинают ориентироваться в Олимпийском городке. Зарубежным журналистам и болельщикам в полном объеме предоставлена информация по программе предстоящих и соревнований.

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