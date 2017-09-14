В Олимпийском городке Ашхабада подняли флаги Туркменистана и Олимпийского совета Азии

В Олимпийском городке Ашхабада накануне начала V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам состоялась церемония поднятия Государственного флага Туркменистана и флага Олимпийского совета Азии.

В торжестве по этому случаю приняли участие члены правительства Туркменистана, представители Исполнительного комитета по проведению игр, Государственного комитета по спорту, спортивных федераций страны, члены национальной сборной Туркменистана и зарубежные партнеры.

Церемония открытия игр состоится 17 сентября этого года на главном стадионе Олимпийского городка Ашхабада. В играх примут участие около 6 тысяч спортсменов, которые будут состязаться по 21-й спортивной дисциплине. Ожидается, что на Азиаду-2017 прибудут порядка 30 тысяч зарубежных гостей.

© TURKMENISTAN.RU, 2017