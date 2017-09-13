Определился состав сборной команды беженцев на V Азиатских играх

Определился состав сборной беженцев, состоящей из 5 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по легкой атлетике на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде. Делегацию возглавит Тегла Лорупе – легендарная бегунья на марафонскую дистанцию из Кении.

Все беженцы – выходцы из Южного Судана. Два спортсмена команды участвовали в Олимпийских играх Рио-2016. Для остальных трех спортсменов эти игры будут первым международным испытанием.

Команда беженцев не сомневается в теплом приеме во время церемонии открытия игр. Флагом и гимном команды будут флаг и гимн Олимпийского совета Азии.

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