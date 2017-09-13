Президент Туркменистана встретился с министром Государства Кувейт

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра по делам аппарата эмира Государства Кувейт шейха Нассера Сабаха Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабаха.

В ходе беседы глава государства и министр Кувейта обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах туркмено-кувейтских отношений. Отмечая наличие значительного потенциала двусторонних отношений, туркменский лидер и его гость обсудили вопросы расширения экономических и культурных связей между двумя странами.

Одной из главных тем встречи стало обсуждение темы активизации контактов в топливно-энергетической сфере. Стороны в этой связи отметили, что Туркменистан и Кувейт обладают крупными запасами углеводородов, что выступает важным фактором развития взаимодействия в области добычи и экспорта энергетических ресурсов на мировые рынки.

Президент Туркменистана и министр Кувейта также высказались за расширение контактов в научно-образовательной области, культурной сфере, а также по линии туризма и спорта. Министр по делам аппарата эмира Государства Кувейт отметил, что в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде примут участие высокопоставленные представители Кувейта.

© TURKMENISTAN.RU, 2017