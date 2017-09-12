Министерство связи Туркменистана выпустило почтовые марки в честь V Азиатских игр Министерство связи Туркменистана выпустило две серии почтовых марок в честь V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Одна из них с образом игр – алабаем Вепалы, демонстрирующим все виды спорта, включенные в программу Азиады-2017, другая – с изображениями официальных пиктограмм игр. Новые почтовые марки станут ценными памятными сувенирами для спортсменов, болельщиков и филателистов. © TURKMENISTAN.RU, 2017