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12.09.17 09:21

Министерство связи Туркменистана выпустило почтовые марки в честь V Азиатских игр

Министерство связи Туркменистана выпустило две серии почтовых марок в честь V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Одна из них с образом игр – алабаем Вепалы, демонстрирующим все виды спорта, включенные в программу Азиады-2017, другая – с изображениями официальных пиктограмм игр.

Новые почтовые марки станут ценными памятными сувенирами для спортсменов, болельщиков и филателистов.

 

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