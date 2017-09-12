Центральный банк Туркменистана выпустил новые банкноты и памятные монеты в честь Азиады-2017

В честь V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам Центральный банк Туркменистана ввел в обращение новые, модифицированные банкноты 2017 года номиналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 манатов, а также памятные золотые и серебряные монеты «Aşgabat Olimpiýa stadiony» («Ашхабадский Олимпийский стадион»).

Как сообщается в пресс-релизе туркменского Центробанка, основным дополнением на лицевой стороне банкнот, дизайн и цвет которых сохранены в прежнем виде, является размещение символа игр.

Оборотная сторона денежных знаков украшена рельефными изображениями нового аэропорта «Aşgabat halkara howa menzili» («Ашхабадский международный аэропорт»), искусственного спутника «TürkmenÄlem 52°E» («Туркменская вселенная»), а также зданий, построенных в Ашхабаде для проведения игр.

Золотые и серебряные монеты «Aşgabat Olimpiýa stadiony», номиналом 100 манат каждая изготовлены давним партнером Туркменистана – монетным двором Великобритании «The Royal Mint Limited».

На лицевой стороне монет изображен Олимпийский стадион Ашхабада, над которым размещён символ предстоящих игр. На реверсе обеих монет в центре расположен государственный герб Туркменистана, а также указана проба монет: на золотой – Аu 916,7, и на серебряной – Ag 925.

Диаметр памятных монет – 38,61 миллиметров, вес: золотой монеты – 39,94 грамма и серебряной 28,28 грамма. Высокое качество монет гарантируется прилагаемым к ним сертификатом Центробанка Туркменистана.

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