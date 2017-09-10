Нефтегазовый комплекс Туркменистана завершил подготовку к осенне-зимнему сезону

Нефтегазовый комплекс Туркменистана завершил подготовку к бесперебойному снабжению потребителей природного газа в осенне-зимний период. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер Максат Бабаев, курирующий отрасль.

В целом по стране природным газом на договорной основе обеспечиваются 930 тысяч 210 хозяйств, а также 5 тысяч 424 предприятия промышленной и социальной сферы. Специалисты госконцерна «Туркменгаз» произвели проверку, очистку и необходимый ремонт всех газопроводящих и газораспределительных систем, а также газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

В настоящее время в новых хозяйствах и жилых комплексах устанавливаются газовые счетчики, а также осуществляется контроль технического состояния и безопасного использования бытовых приборов в учреждениях, на предприятиях, в школах, детских садах и больницах.

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