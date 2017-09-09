Туркменские издания – в числе победителей международного конкурса «Искусство книги»

В рамках юбилейной, тридцатой Московской международной книжной выставки-ярмарки прошла церемония награждения победителей международного конкурса государств – участников СНГ «Искусство книги».

Конкурс проводится регулярно начиная с 2004 года под эгидой Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

Задачей конкурса является поощрение лучших издательских проектов, активизация взаимодействия в сфере литературы и издательского дела, популяризация лучших достижений в области книжного искусства и развитие взаимообмена духовными и культурными ценностями между народами.

В нынешнем году за дипломы конкурса «Искусство книги» в десяти номинациях спор вели 87 изданий. Туркменские книжники уже не раз завоевывали дипломы победителей и призовые места в отдельных номинациях. Но никогда прежде успех представителей Государственной издательской службы Туркменистана не был столь безоговорочным. В нынешнем году на конкурс от Туркменистана было представлено четыре издания, вышедших в свет в 2016 году. И все четыре удостоились высших наград конкурса.

В номинации «Моя страна» первого места удостоен альбом «Туркменистан», вышедший из-под пера президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Его же авторству принадлежит и книга «Музыка мира, музыка дружбы и братства», получившая специальный диплом жюри конкурса. Коллективный труд туркменских лингвистов – Толковый словарь туркменского языка – занял первое место среди изданий, конкурировавших между собой в номинации «Учебная литература и образование».

Впервые туркменское издание удостоилось главной награды конкурса в номинации «Гран-при». Почетный приз получила книга президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Стремительная поступь скакуна». Важно отметить, что это издание не в первый раз получает высокую оценку экспертов в сфере издательского бизнеса. В начале минувшего лета этот альбом экспонировался на крупнейшем российском форуме полиграфистов и издателей книжной ярмарке «Красная площадь-2017» и был награжден специальным дипломом «Лучшая книга 2016 года» за популяризацию самобытности национальной культуры Туркменистана.





Членов жури конкурса не оставило равнодушным вдохновенное повествование об ободном из главных культурных достояний Туркменистана – ахалтекинских лошадях. Высококлассная полиграфия в сочетании с тщательно отобранным изобразительным рядом сделали эту книгу желанным приобретением не только для любителей коневодства, но и для всех ценителей прекрасного. Новая высокая награда конкурса «Искусство книги» стала лучшим подтверждением высокой культурной ценности этого уникального издания.

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