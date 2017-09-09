Подведены итоги участия Туркменистана в «ЭКСПО-2017»

Подведены итоги участия Туркменистана в международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017», завершившей свою работу. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер Оразмырат Гурбанназаров, курирующий торговлю и развитие бизнеса.

Выставка «ЭКСПО-2017», прошедшая под девизом «Энергия будущего» открылась 10 июня этого года. На этом международном смотре был представлен павильон Туркменистана, тематическим ядром которого стали научные разработки и инновационные проекты в области энергетики, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии.

Как сообщил на заседании вице-премьер, поступили многочисленные предложения о сотрудничестве от представителей иностранных компаний, посетивших туркменский павильон.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в этой связи отметил, что главной целью участия Туркменистана в «ЭКСПО-2017» была демонстрация успехов, достигнутых страной. По словам главы государства, подобные форумы служат эффективной площадкой для налаживания новых контактов, обмена опытом в различных сферах.

Туркменский лидер поручил вице-премьеру изучить поступившие предложения от иностранных компаний и использовать их для расширения торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами.

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