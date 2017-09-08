Президент Туркменистана, накануне V Азиатских игр встретился со сборной командой страны

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился со спортсменами национальной сборной страны, которые будут участвовать в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Глава государства выразил уверенность, что туркменские спортсмены на играх, призванных стать спортивным праздником международного значения, покажут примеры патриотизма, продемонстрируют мастерство и приумножат спортивную славу Туркменистана.

В ходе встречи прибывший в Ашхабад представитель Книги рекордов Гиннесса Виктор Фенес Вакасе вручил Гурбангулы Бердымухамедову сертификаты о внесении в книгу рекордов объектов Олимпийского городка в Ашхабаде. Такой чести были удостоены художественное изображение ахалтекинского скакуна на Олимпийском стадионе и водноспортивный комплекс с самым большим в мире крытым плавательным бассейном.

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