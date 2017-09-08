На самом крупном газовом месторождении Туркменистана зажгли огонь V Азиатских игр

Огонь V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам зажгли на самом крупном газовом месторождении Туркменистана «Галкыныш» («Возрождение») в Марыйском велаяте (области).

Факел для огня на месторождение доставили всадники на ахалтекинских конях, совершающие 500-дневный конный пробег по всем регионам Туркменистана. Пробег стартовал в мае 2015 года в честь обратного отсчета времени – 500 дней до начала соревнований.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии зажжения огня игр через телемост, связавший Ашхабад и Марыйский велаят.

Глава государства отметил, что огонь у туркмен всегда символизировал благополучие, и поэтому было принято решение зажечь факел V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам на одном из крупнейших в мире газовых месторождений «Галкыныш».

Церемония зажжения огня вылилась в театрализованное представление, основанное на мотивах древних мифов и легенд туркменского народа. Всадник натянул тетиву лука и выпустил в небо зажженную стрелу, которая, описав дугу, упала в очаг, установленный в центре праздничного действа. Другой всадник зажег факел от загоревшегося очага. После этого кавалькада всадников с факелом, а также флагами Туркменистана и Олимпийского совета Азии направились в Ашхабад.

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