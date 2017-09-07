Президент Туркменистана принял главу ИКАО

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял президента совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Олумуива Бенарда Алиу.

Как сообщает пресс-служба туркменского президента, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего взаимодействия в рамках осуществляемой в Туркменистане национальной программы развития гражданской авиации Туркменистана на 2012-2030 годы.

Высоко оценив развитие гражданской авиации, Олумуива Бенарда Алиу высказал главе государства признательность за оказываемую поддержку в расширении делового сотрудничества, а также за возможность инвестировать в развитие туркменской авиации.

Одной из тем обсуждения стали возможности наращивания партнерства в проектах по формированию международных транзитно-транспортных узлов. В этой связи Олумуива Бенард Алиу отметил значение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль транспортно-транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества для устойчивого развития».

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