Президент Туркменистана принял главу аппарата правительства Российской Федерации

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя председателя правительства Российской Федерации, руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько. Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Туркменистане Александр Блохин.

Как сообщает пресс-служба туркменского президента, высокий гость передал теплые слова приветствия от имени президента России Владимира Путина и главы российского правительства Дмитрия Медведева. Было отмечено, в России высоко ценят дружественные отношения с Туркменистаном, придавая большое значение всемерному углублению межгосударственного взаимодействия.

Адресовав ответные наилучшие пожелания руководству России, президент Туркменистана с удовлетворением констатировал традиционно дружественный характер межгосударственного диалога, выстраиваемого на принципах конструктивного равноправного сотрудничества.

В ходе встречи глава государства и российский вице-премьер обсудили приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В этой связи отмечалась продуктивность деятельности Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Российский вице-премьер также пожелал президенту Гурбангулы Бердымухамедову, всем туркменистанцам больших успехов в проведении предстоящих 17–27 сентября в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В этот же день Сергей Приходько был принят в МИД Туркменистана, где состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях межгосударственного сотрудничества.

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