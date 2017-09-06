|06.09.17 09:36
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В столице Туркменистана обсудили вопросы совершенствования системы госуправления
В Академии государственной службы при президенте Туркменистана состоялась рабочая встреча с постоянным представителем ООН в Ашхабаде Еленой Пановой.
В ходе встречи были обсуждены аспекты реализации совместного проекта с Программой развития ООН по совершенствованию системы государственного управления, подготовке госслужащих и внедрению инновационных методик в учебные программы академии.
В частности, было отмечено, что в рамках проекта будет проведен цикл лекционных занятий по таким направлениям, как правовые и организационные основы государственной службы на международном и национальном уровне, международное законодательство и инструменты противодействия коррупции.
Также планируется зарубежная командировка преподавателей, слушателей академии и представителей ряда заинтересованных ведомств с целью изучения международного опыта в сфере повышения квалификации управленческих кадров.
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