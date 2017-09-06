В столице Туркменистана обсудили вопросы совершенствования системы госуправления

В Академии государственной службы при президенте Туркменистана состоялась рабочая встреча с постоянным представителем ООН в Ашхабаде Еленой Пановой.

В ходе встречи были обсуждены аспекты реализации совместного проекта с Программой развития ООН по совершенствованию системы государственного управления, подготовке госслужащих и внедрению инновационных методик в учебные программы академии.

В частности, было отмечено, что в рамках проекта будет проведен цикл лекционных занятий по таким направлениям, как правовые и организационные основы государственной службы на международном и национальном уровне, международное законодательство и инструменты противодействия коррупции.

Также планируется зарубежная командировка преподавателей, слушателей академии и представителей ряда заинтересованных ведомств с целью изучения международного опыта в сфере повышения квалификации управленческих кадров.

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