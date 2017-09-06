Туркмено-швейцарский консорциум обеспечит участников V Азиатских игр высококачественным питанием

Туркмено-швейцарский консорциум, в который вошли компании «Гуль Заман» (Туркменистан) и «Gourmet Sports Hospitality AG» (Швейцария), обеспечит участников V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам высококачественным питанием.

В соответствии с требованиями МОК рационы питания для спортсменов подобраны с учетом кулинарных традиций стран, которые они представляют. Составлено пять видов меню – европейская, азиатская и туркменская кухня, а также вегетарианские и халяльные блюда.

Все туркменские и импортные продукты питания, которые приобретаются для Азиады, проходят сертификацию на соответствие международным стандартам качества и проходят экспертизу государственной санэпидслужбы.

В целом в системе общественного питания игр будет задействовано 1200 человек, из них более 400 – иностранные специалисты, технологи, повара и т.д. Большая часть людей будет закреплена за основной столовой на 2064 посадочных места.

Помимо пунктов питания, обслуживающих спортивные делегации, на территории Олимпийского городка также предусмотрены платные кафе и торговые точки для зрителей, болельщиков и туристов.

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