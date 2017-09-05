|05.09.17 08:19
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В столице Туркменистана состоялась церемония открытия Научно-методического центра по целям устойчивого развития
В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась церемония открытия Научно-методического центра по целям устойчивого развития.
В открытии центра приняли участие представители правительства Туркменистана и структурных учреждений ООН, действующих в Ашхабаде. Как отметила на церемонии глава миссии ЮНИСЕФ Шахин Нелофер, новая структура внесет свой вклад в выполнение Туркменистаном обязательств по достижению целей устойчивого развития.
Она также выразила готовность аккредитованных в Ашхабаде агентств ООН оказать всестороннюю поддержку в деятельности нового научно-методического центра.
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