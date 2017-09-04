На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 21 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 21 сделка на 1 миллион 486 тысяч долларов США.

Так, предприниматели из России, ОАЭ и Турции закупили масло хлопковое рафинированное, крашеные махровые изделия в ассортименте, портландцемент.

За манатные средства коммерсанты России, Индии и Пакистана приобрели масло хлопковое рафинированное и пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 3 миллионов 533 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили продовольственную пшеницу на сумму свыше 5 миллионов 884 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2017