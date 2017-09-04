|04.09.17 08:31
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 21 сделка
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 21 сделка на 1 миллион 486 тысяч долларов США.
Так, предприниматели из России, ОАЭ и Турции закупили масло хлопковое рафинированное, крашеные махровые изделия в ассортименте, портландцемент.
За манатные средства коммерсанты России, Индии и Пакистана приобрели масло хлопковое рафинированное и пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 3 миллионов 533 тысяч манатов.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили продовольственную пшеницу на сумму свыше 5 миллионов 884 тысяч манатов.
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