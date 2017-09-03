Круглый стол познакомил астраханцев с Азиадой-2017

Круглый стол «Азиада-2017: высокий уровень подготовки» состоялся в конференц-зале гостиничного комплекса «Гранд-отель «Астрахань». Участниками его стали дипломаты, представители астраханской общественности и туркменские студенты, которые учатся в астраханских вузах. В ходе встречи за круглым столом сотрудники консульства Туркменистана в России (г. Астрахань) рассказали собравшимся о том, что ожидает участников и гостей V Азиатских игр в сентябре в Ашхабаде.

О масштабной подготовке к этому значительному спортивному событию астраханцам рассказал второй секретарь туркменского консульства Нурымурад Розыджумаев. Туркменские студенты астраханских вузов подготовили выступления о работе волонтеров, Олимпийском городке, символике, талисмане и спортивной программе Азиады.

Присутствовавший на мероприятии заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Алексей Айдин отметил, что астраханский региональный телеканал будет транслировать спортивные состязания Азиады.

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