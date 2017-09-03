Компания Huawei стала официальным партнером V Азиатских игр

Китайская компания Huawei выступит в качестве официального партнера V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Об этом сообщил Исполнительный комитет по подготовке к играм.

Компания Huawei, являясь ведущим мировым поставщиком телекоммуникационных технологий, успешно работает в Туркменистане более 15 лет и активно участвует в развитии спорта в стране в качестве официального спонсора Всемирной федерации борьбы гореш, Федерации Туркменистана по борьбе гореш и Национальной федерации Туркменистана по борьбе на поясах.

Основная роль компании в предстоящем грандиозном событии – обеспечение мобильными устройствами связи, необходимыми для оперативной деятельности всех служб, отвечающих за организацию игр, на самом высоком уровне.

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