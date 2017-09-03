Туркменистан отмечает Курбан-байрам

В Туркменистане началось трехдневное празднование Курбан-байрама. Все три дня праздника объявлены в Туркменистане нерабочими. В этот день принято ходить в гости и принимать гостей. Главное угощение в эти дни – блюда из мяса животного, которое хозяин дома принес в жертву.

В честь празднования Курбан-байрама в парках, центрах культуры и отдыха столицы и регионов проходят праздничные мероприятия и концерты.

Народ Туркменистана с праздником Курбан-байрам поздравил президент Гурбангулы Бердымухамедов. В поздравлении главы государства подчеркивается, что, являя собой торжество мира, дружбы и гуманизма, Курбан-байрам вбирает в себя высокие моральные ценности, традиции и обычаи, верования народов Востока, в том числе и туркменского.

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