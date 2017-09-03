Презентация Азиады-2017 прошла в Киеве

В залах Украинского фонда культуры пришла выставка-презентация V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В церемонии открытия выставки приняли участие представители правительства и депутаты Верховной Рады, иностранные послы, руководители городской администрации, представители культурной и творческой общественности столицы Украины, туркменская диаспора Киева, представители СМИ.

Просторное фойе Украинского фонда культуры, оформленное красочными баннерами с официальной символикой Азиады на туркменском и украинском языках, не смогло вместить сразу всех собравшихся. На стендах были представлены многочисленные журналы, проспекты и пресс-релизы для журналистов с информацией о широкомасштабных спортивных мероприятиях о результатах подготовки Туркменистана к Азиатским играм.

В ходе презентации выступления участников сопровождались демонстрацией видеоматериалов о подготовке к проведению V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, об уникальном Олимпийском городке и о прекрасной беломраморной столице Туркменистана Ашхабаде. Тем, кто хотел бы побывать на Азиаде в качестве зрителя спортивных баталий, была предоставлена подробная информация о туристических фирмах, которые обслуживают гостей и туристов.

© TURKMENISTAN.RU, 2017