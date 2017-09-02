В Ашхабаде открыли Международный центр эндокринологии и хирургии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии Международного центра эндокринологии и хирургии. В нем предусматривается использование самых современных методик и высокотехнологичного оборудования от ведущих производителей.

В ходе осмотра центра специалисты рассказали главе государства об особенностях использования медицинских аппаратов, многие из которых установлены в Туркменистане впервые.

Затем в зале заседаний Международного центра хирургии и эндокринологии состоялась церемония вручения президенту Гурбангулы Бердымухамедову сертификатов о присуждении новому медицинскому учреждению наград от Германского эндокринологического общества, а также Фонда здравоохранения по внешней среде.

Главе государства были вручены сертификаты, подтверждающие, что одной из наград Центр эндокринологии и хирургии удостоен за наилучшее в Центральной Азии оснащение подобных клиник, другой – за высокий уровень медицинских услуг, оказываемых больным сахарным диабетом.

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