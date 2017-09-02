|02.09.17 10:02
|
В Ашхабаде открыли Международный центр эндокринологии и хирургии
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии Международного центра эндокринологии и хирургии. В нем предусматривается использование самых современных методик и высокотехнологичного оборудования от ведущих производителей.
В ходе осмотра центра специалисты рассказали главе государства об особенностях использования медицинских аппаратов, многие из которых установлены в Туркменистане впервые.
Затем в зале заседаний Международного центра хирургии и эндокринологии состоялась церемония вручения президенту Гурбангулы Бердымухамедову сертификатов о присуждении новому медицинскому учреждению наград от Германского эндокринологического общества, а также Фонда здравоохранения по внешней среде.
Главе государства были вручены сертификаты, подтверждающие, что одной из наград Центр эндокринологии и хирургии удостоен за наилучшее в Центральной Азии оснащение подобных клиник, другой – за высокий уровень медицинских услуг, оказываемых больным сахарным диабетом.
© TURKMENISTAN.RU, 2017