Президент Туркменистана открыл новые здания факультета химии ТГУ имени Махтумкули

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии комплекса новых зданий факультета химии Туркменского госуниверситета имени Махтумкули. На факультете будет обучаться тысяча студентов, для которых созданы все возможности для учебы и отдыха.

Здесь имеются учебные аудитории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, экспериментальные химические лаборатории, лаборатории для написания дипломных работ, лингафонные и компьютерные классы, а также кафе и общежитие на 644 места.

На территории комплекса оборудованы спортивные площадки, в том числе для занятий гимнастикой, игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил студентов и преподавателей факультета химии Туркменского государственного университета имени Махтумкули со знаменательным событием, пожелав им успехов в учебе и работе.

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