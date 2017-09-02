Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 

02.09.17 09:38

Президент Туркменистана открыл новые здания факультета химии ТГУ имени Махтумкули

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии комплекса новых зданий факультета химии Туркменского госуниверситета имени Махтумкули. На факультете будет обучаться тысяча студентов, для которых созданы все возможности для учебы и отдыха.

Здесь имеются учебные аудитории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, экспериментальные химические лаборатории, лаборатории для написания дипломных работ, лингафонные и компьютерные классы, а также кафе и общежитие на 644 места.

На территории комплекса оборудованы спортивные площадки, в том числе для занятий гимнастикой, игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил студентов и преподавателей факультета химии Туркменского государственного университета имени Махтумкули со знаменательным событием, пожелав им успехов в учебе и работе.

 

© TURKMENISTAN.RU, 2017
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2017 Turkmenistan.ru