Президент Туркменистана открыл Институт коммунального хозяйства

В День знаний и студенческой молодежи президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии открытия нового высшего учебного заведения – Института коммунального хозяйства.

В состав нового вуза, рассчитанного на две тысячи студентов, входят 5 факультетов и 17 кафедр. Здесь будут готовить специалистов по 12 профессиям сферы коммунального хозяйства.

В вузе имеются 44 лаборатории, которые оснащены современным оборудованием, большая библиотека, читальный зал на 350 мест, интернет-кафе, рабочие кабинеты, конференц-зал и т. д.

Выступая на церемонии открытия, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что в настоящее время в стране развернута масштабная работа, целью которой является приведение туркменского образования к мировым стандартам, и открытие нового вуза является свидетельством успешности реформ в этой сфере.

© TURKMENISTAN.RU, 2017