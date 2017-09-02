Президент Туркменистана принял главу компании «Gap Inşaat»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Ахмета Чалыка – руководителя турецких строительных компаний «Gap Inşaat» и «Çalyk Holding», реализующих в Туркменистане крупные строительные проекты.

Турецкий бизнесмен доложил главе государства о ходе строительства в городе Гарабогаз Балканского велаята (области) газохимического завода по производству карбамида, заверив, что данный инвестиционный проект, осуществляемый в партнерстве с японскими компаниями, будет реализован на основе новейших технологий и обеспечен современными «ноу-хау».

Заслушав информацию, глава государства подчеркнул, что ввод в строй предприятия по производству востребованной на мировом рынке химической продукции послужит дальнейшему росту экономической мощи Туркменистана и укрепит позиции страны на мировом рынке карбамида.

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