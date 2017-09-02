Президент Туркменистана встретился с главой французской компании «Буиг»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял президента – генерального директора французской компании «Буиг» Мартена Буига.

В ходе встречи глава «Буиг» выразил заинтересованность возглавляемой им компании в дальнейшем укреплении позиций на туркменском строительном рынке и представил на рассмотрение туркменского лидера несколько новых проектов.

Ознакомившись с представленными проектами, президент Туркменистана высказал в их отношении ряд пожеланий.

«Концепция дальнейшего развития туркменской столицы и других городов страны открывает широкие возможности для плодотворного взаимодействия с иностранными партнерами, в том числе и с компанией «Буиг», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи.

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