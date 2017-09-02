Президенты Туркменистана и Турции по телефону обсудили вопросы двустороннего партнерства

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Поздравив Гурбангулы Бердымухамедова и туркменский народ с Курбан-байрамом, Реджеп Тайип Эрдоган высказал пожелания счастья, благополучия и процветания.

Поблагодарив за поздравления, туркменский лидер передал ответные поздравления и пожелания главе Турции и турецкому народу.

В ходе телефонного разговора главы двух государств подтвердили наличие благоприятных перспектив для дальнейшего наращивания многопланового партнерства. В этой связи было отмечено значение регулярных контактов на высшем и межправительственном уровнях, а также встреч деловых кругов двух стран.

Собеседники также подчеркнули важность гуманитарной составляющей туркмено-турецких отношений, что обусловлено многовековыми духовно-культурными связями двух народов.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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