|02.09.17 08:10
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Президенты Туркменистана и Турции по телефону обсудили вопросы двустороннего партнерства
Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Поздравив Гурбангулы Бердымухамедова и туркменский народ с Курбан-байрамом, Реджеп Тайип Эрдоган высказал пожелания счастья, благополучия и процветания.
Поблагодарив за поздравления, туркменский лидер передал ответные поздравления и пожелания главе Турции и турецкому народу.
В ходе телефонного разговора главы двух государств подтвердили наличие благоприятных перспектив для дальнейшего наращивания многопланового партнерства. В этой связи было отмечено значение регулярных контактов на высшем и межправительственном уровнях, а также встреч деловых кругов двух стран.
Собеседники также подчеркнули важность гуманитарной составляющей туркмено-турецких отношений, что обусловлено многовековыми духовно-культурными связями двух народов.
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
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