Посольство США в Туркменистане выделило грант для восстановления караван-сарая Даяхатын

Посол США в Ашхабаде Аллан Мастард выделил грант в размере 72560 долларов США Национальной администрации по сохранению, изучению и охране исторических и культурных памятников Туркменистана для реставрации уникального караван-сарая Даяхатын, расположенного на маршруте Великого шелкового пути.

Эти средства позволят посольству США и его партнерам провести второй этап восстановительных работ на данном объекте, отреставрировать северо-восточные стены и сделать его более доступным для посетителей.

Эксперты считают этот архитектурный памятник единственным в своем роде примером архитектуры домонгольского периода, который к тому же недавно был номинирован на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Этот проект станет 25-м по счету проектом из Туркменистана, избранным для получения гранта от программы «Фонд послов по сохранению культурного наследия» (AFCP).

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