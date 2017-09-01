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01.09.17 09:23

Школьники и студенты столицы Туркменистана уйдут на внеплановые каникулы на время проведения Азиады-2017

Школьники и студенты Ашхабада уйдут на внеплановые каникулы на время проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее распоряжение на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает в период проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам – 18-28 сентября 2017 года направить на внеплановые каникулы учащихся средних школ, студентов начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений, расположенных в городе Ашхабаде.

 

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