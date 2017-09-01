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01.09.17 08:21

Вице-премьер по экономике ушел в отставку по состоянию здоровья

Бяшиммырат Ходжамаммедов освобожден от должности вице-премьера по вопросам экономики, банков и международных финансовых организаций по состоянию здоровья. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующий указ на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Постановлением главы государства временное исполнение обязанностей вице-премьера по экономике возложено на вице-премьера Оразмырата Гурбанназарова, курирующего торговый комплекс и развитие предпринимательства.

 

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