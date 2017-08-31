Хлопкоробы Туркменистана приступили к уборке урожая

Земледельцы Туркменистана приступили к сбору хлопка – главной сельскохозяйственной культуры страны. В нынешнем году в Туркменистане, с площади 545 тысяч гектаров, намечается собрать 1 миллион 50 тысяч тонн «белого золота».

Особенность нынешней страды – высокий уровень механизации и автоматизации отдельных технологических процессов. Так, на уборке будет задействовано 948 хлопкоуборочных комбайнов, что в два раза больше, чем в прошлом году.

На поля будет также выведено 2535 единиц автотранспортной техники и 2506 тракторов для перевозки хлопка-сырца. К приему нового урожая подготовлены 152 заготовительных пункта и 38 хлопкоочистительных заводов страны. Своевременный расчет с хлопкоробами за сданный урожай будут производить отделения «Дайханбанка» («Крестьянского банка»).

© TURKMENISTAN.RU, 2017