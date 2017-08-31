В афганском городе Мазари-Шариф открылся туркмено-афганский торговый дом

В городе Мазари-Шариф афганской провинции Балх открылся туркмено-афганский торговый дом «Туркменистан». Проект реализован Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана совместно с афганскими частными компаниями.

В церемонии открытия торгового предприятия приняли участие руководители административных органов провинции Балх, представители МИД, других правительственных учреждений, а также дипломатических миссий, работающих в Мазари-Шарифе. Новый торговый дом в основном будет торговать разнообразными продовольственными и промышленными товарами, произведенными в Туркменистане.

В эти же дни в Мазари-Шарифе состоялась встреча туркменских предпринимателей с афганскими бизнесменами, на которой были рассмотрены дальнейшие шаги по развитию деловых контактов, увеличению взаимного товарооборота, проведению совместных встреч и выставок, а также информационному обмену в области экономики и инвестиций.

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