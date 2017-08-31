В Ашхабаде состоялось заседание туркмено-грузинской межправительственной комиссии

В Ашхабаде состоялось заседание Межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Стороны обсудили вопросы увеличения объемов двустороннего товарооборота, в частности, поставок туркменских нефтепродуктов и текстиля в Грузию, а также вовлечения в двустороннюю торговлю частных товаропроизводителей.

Одним из стратегических векторов развития туркмено-грузинских отношений была названа сфера транспорта. По мнению сторон, Южный Кавказ является частью Каспийско-Черноморского транспортно-транзитного коридора, использование которого позволяет обеспечить широкую межрегиональную интеграцию с государствами Европы, Ближнего и Среднего Востока. В этой связи на заседании была отмечена важность формирования транспортного коридора Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция.

В рамках обмена мнениями о перспективах диверсификации двустороннего сотрудничества члены комиссии отметили перспективность взаимодействия в энергетической отрасли.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы расширения двустороннего партнерства в гуманитарной сфере, а также в области спорта и туризма. По итогам заседания был подписан соответствующий протокол.

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