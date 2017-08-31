Президент Туркменистана провел переговоры с премьер-министром Грузии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили, прибывшим в Ашхабад с официальным визитом. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях туркмено-грузинского сотрудничества.

Стороны отметили важную роль межправительственной туркмено-грузинской комиссии, призванной способствовать увеличению объемов двустороннего товарооборота, стимулированию инвестиционной активности и контактов по линии деловых структур, а также выходу на новые совместные проекты в различных отраслях.

В числе актуальных направлений сотрудничества были обозначены сферы энергетики и транспорта. В этой связи было подчеркнуто, что Грузия поддерживает инициативы Туркменистана в области обеспечения надежного и стабильного транзита энергоносителей и формирования международной транспортно-коммуникационной инфраструктуры как неотъемлемых факторов глобального устойчивого развития.

Стороны отметили, что выгодное географическое положение и общность интересов двух государств создают благоприятные перспективы для создания транзитно-транспортных коридоров с использованием потенциалов Каспийского и Черноморского регионов. По мнению сторон, это даст новые возможности для межрегиональной интеграции и выхода к мировым рынкам, а также будет способствовать интенсификации торгово-экономических связей на евразийском пространстве.

Глава государства и его гость также высказались за углубление традиционного взаимодействия в гуманитарной сфере, в том числе по линии науки, образования и культуры, а также спорта и туризма.

В рамках пребывания в Ашхабаде глава грузинского правительства провел переговоры в Меджлисе (парламенте) Туркменистана, возложил цветы в мавзолее, где похоронен первый президент Туркменистана, а также посетил Олимпийский городок и Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс.

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