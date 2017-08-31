В Киеве прошла выставка «Туркменский ковер»

В Киеве, в Золотом зале Украинского фонда культуры, прошла выставка «Туркменский ковер», посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Украиной.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие члены правительства Украины, руководители ряда министерств, депутаты Верховной Рады, иностранные послы, руководители городской администрации, ученые, представители культурной и творческой интеллигенции украинской столицы, представители местной туркменской диаспоры, журналисты местных СМИ.

В концепцию выставки была заложены творческие связи киевских художников с Туркменистаном, отраженные в полотнах Константина Ляшева, Галины Кириленко-Баранниковой, Ирины Бендеровской, Анны Шевелевой-Ступак, Николая Знобы. Все художники или родились в Туркменистане, или прожили там значительное время, что нашло яркое отражение в их творчестве.

Выступавшие на церемонии открытия выставки отмечали, что выставка приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Украиной. И потому главная цель экспозиции – отразить высокие духовные основы традиционных уз дружбы туркменского и украинского народов, любви, духовной общности, чувства благодарности за тепло и своевременно подставленное плечо друга.

Корме встречи с прекрасным, участников церемонии открытия выставки ждало и знакомство с кулинарными изысками туркменской национальной кухни. Гастрономическая грань национальных культурных традиций была высоко оценена собравшимися.

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