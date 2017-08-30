Исполком СНГ обсудил энергетическую тематику по инициативе Туркменистана

В Минске, в штаб-квартире Исполнительного комитета СНГ, состоялось очередное заседание с участием постоянных полномочных представителей стран – участниц СНГ.

В повестку дня заседания была включена специальным вопросом тема председательства Туркменистана в Конференции по Энергетической хартии в 2017 году и проведению в ноябре очередной сессии этой организации в Ашхабаде. Участники заседания обсудили вопросы международного энергетического партнерства.

В ходе обсуждения темы стороны отметили весомый вклад Туркменистана в развитие международного сотрудничества в сфере энергетики, а также его стремление к созданию системы устойчивой глобальной энергетической безопасности, построенной на принципах справедливости.

Подчеркивалось, что председательство Туркменистана в Конференции по Энергетической хартии в 2017 году нацелено прежде всего на создание качественно новой дискуссионной площадки для обсуждения насущных вопросов развития мировой энергетики, обеспечения глобальной энергобезопасности как неотъемлемого фактора всеобщего устойчивого развития.

В ходе заседания участники были ознакомлены с концепцией председательства Туркменистана в Конференции по Энергетической хартии в 2017 году.

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