Туркменистан выбирает партнеров для строительства нового газохимического комплекса

В Туркменистане идет разработка проекта нового газохимического комплекса, который предусматривается реализовать совместно с зарубежными партнерами, обладающими соответствующими технологиями.

Данный комплекс, который намечено построить близ поселка Киянлы в Балканском велаяте (области), рассчитан на переработку примерно 2 миллиардов кубометров природного газа и 117 тысяч тонн хлорида натрия в год. Предприятие за год будет производить 390 тысяч тонн полипропилена, 200 тысяч тонн линейного полиэтилена низкой плотности, 100 тысяч тонн поливинилхлорида, 82 тысячи тонн каустической соды, 10 тысяч тонн соляной кислоты и 10 тысяч тонн жидкого хлора.

В настоящее время идет анализ предложений, поступивших от зарубежных компаний в ходе международного тендера.

© TURKMENISTAN.RU, 2017