В Институте международных отношений Туркменистана открылся Научно-методический центр по целям устойчивого развития

Институте международных отношений МИД Туркменистана открыт Научно-методический центр по целям устойчивого развития (ЦУР). Соответствующее постановление об открытии центра и утверждении структуры института подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно тексту постановления, эта мера принята в целях обеспечения реализации повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, а также проведения соответствующей научно-методической работы.

Туркменистан принимает активное участие в реализации целей устойчивого развития, принятых по итогам всемирного саммита ООН, состоявшегося в Нью-Йорке в сентябре 2015 года. В частности, туркменское государство, в числе первых стран – членов ООН, официально приняло все 17 пунктов ЦУР и вытекающие из них 148 задач, а также 193 индикатора по их практической реализации.

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