На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 45 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 45 сделок на 44 миллиона 71 тысячу долларов США.

Так, предприниматели из ОАЭ и Афганистана закупили керосин осветительный, автобензин и гидроочищенное дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также автобензин, выработанный на Сейдинском НПЗ.

Помимо этого, коммерсантам из России, Великобритании, ОАЭ, Турции, Литвы, Грузии и Армении были реализованы джинсовые изделия, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, пряжа хлопчатобумажная и экстракт солодкового корня.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили продовольственную пшеницу на сумму более 472 тысяч манатов.

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