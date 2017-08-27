Меджлис Туркменистана принял ряд законов

На двадцать втором заседании Меджлиса (парламента) Туркменистана пятого созыва был принят ряд законов и нормативно-правовых актов.

Парламентарии на нынешней сессии рассмотрели и приняли проекты законов Туркменистана «О правовых актах», «Об учреждении почетного звания «Заслуженный тренер Туркменистана», «Об учреждении почетного звания «Заслуженный мастер спорта Туркменистана», «Об оперативном оборудовании территории Туркменистана», «О материальной ответственности военнослужащих», «О благотворительной деятельности», «О донорстве крови», «О музеях и музейном деле», «О хлопководстве», а также проекты законов о внесении изменений и дополнений в различные правовые акты страны.

Кроме того, на заседании парламента были рассмотрены проекты постановлений Меджлиса Туркменистана «Об учреждении медали Туркменистана «Mälikguly Berdimuhamedow», «О внесении изменений в некоторые постановления Меджлиса Туркменистана», «О ратификации Договора о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан», «О ратификации Договора о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Казахстан».

Вынесенные на рассмотрение депутатов проекты парламентских постановлений также были приняты.

В соответствии с законодательством, принятые парламентом законы поступят на подпись президенту Туркменистана, после чего они обретут силу.

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