Туркменистан будет отмечать праздник Курбан-байрам три дня

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в целях бережного сохранения исконных духовно-нравственных ценностей туркменского народа, а также в соответствии с частью 2-й статьи 81-й Трудового кодекса Туркменистана подписал указ о праздновании Курбан-байрама.

Согласно документу, дни празднования Курбан-байрама (2, 3, 4 сентября 2017 года) объявлены нерабочими. Президентский указ также предписывает перенести выходной день с 3 сентября 2017 года на 5 сентября – вторник. Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности предписано обеспечить исполнение данного указа.

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