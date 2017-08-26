Президент Туркменистана встретился с послом Республики Казахстан

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Туркменистане Ормана Нурбаева, завершающего дипломатическую миссию в Ашхабаде.

Поблагодарив за встречу, посол выразил признательность главе государства за его содействие развитию туркмено-казахстанских отношений, а также за поддержку, которую он как дипломат постоянно ощущал в своей работе.

В ходе встречи туркменский лидер и казахстанский полпред обменялись мнениями о перспективах расширения отношений между двумя странами как в двустороннем, так и многостороннем форматах – в рамках международных и региональных организаций. Стороны выразили уверенность, что межгосударственные отношения, отвечающие интересам двух стран, будут и впредь неуклонно развиваться, наполняясь новым содержанием.

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